Trump comparte video racista, retratando a Obama como un primate

febrero 6, 2026

El presidente Donald Trump publicó un video en su plataforma Truth Social que incluye una representación racista del expresidente Barack Obama y de la exprimera dama Michelle Obama como primates en una jungla.

La publicación, realizada el jueves por la noche, forma parte de una serie de contenidos que amplifican las falsas afirmaciones de Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020.

El clip, extraído de un video más largo creado por un influencer de derecha, muestra en su segundo final una escena rápida con los rostros de los Obama superpuestos sobre cuerpos de monos. El material original retrata a Trump como el “Rey de la Jungla” y a varios líderes demócratas, incluido Joe Biden, como animales. https://twitter.com/babybeginner/status/2019716953695473672/video/1

Casa Blanca minimiza el video

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la publicación, describiéndola como un “meme de internet” que representa a Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de “El Rey León”.

En un mensaje dirigido a la prensa, Leavitt afirmó: “Por favor, dejen la falsa indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense hoy”.

La publicación ha generado amplias condenas por su representación degradante de la primera pareja presidencial afroamericana de Estados Unidos.

Trump tiene un historial de ataques personales contra los Obama, incluida la promoción de la teoría conspirativa que cuestionaba el lugar de nacimiento de Barack Obama, diciendo que nació en Kenia y no en Hawai.