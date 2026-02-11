“Falso que Trump haya dicho que pretende retirar a EU del T-MEC”: Sheinbaum

“Falso que Trump haya dicho que pretende retirar a EU del T-MEC”: Sheinbaum

febrero 11, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la información difundida por Bloomberg respecto a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando retirarse del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al asegurar que no existe ninguna señal en ese sentido en la comunicación bilateral.

Cuestionada sobre dicha versión, la mandataria subrayó que el tema no ha sido planteado en las conversaciones sostenidas con autoridades estadounidenses y destacó la relevancia estratégica del acuerdo comercial para ambos países.

“No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas, porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial, entonces no hay ningún mensaje en ese sentido”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta enfatizó que el T-MEC continúa siendo un pilar fundamental de la relación económica regional, particularmente en un contexto de integración productiva, cadenas de suministro compartidas y competitividad frente a otras regiones del mundo.

Respecto al proceso de revisión del tratado, Sheinbaum señaló que avanza de manera adecuada y adelantó que este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ampliará la información sobre el estado de las negociaciones.

“Bien, mañana viene el secretario Marcelo para que puedan hacer todas estas preguntas”, indicó.