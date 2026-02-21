Trump ‘reta’ a Corte Suprema de EU; anuncia arancel global del 10%

febrero 20, 2026

El presidente Donald Trump anunció una orden ejecutiva para imponer un nuevo arancel global de 10 por ciento; luego de que, este viernes, la Suprema Corte de Estados Unidos invalidó la mayor parte de los gravámenes que estableció el año pasado.

“La Suprema Corte no anuló los aranceles, solo anuló un uso específico de los aranceles bajo la IEEPA”, declaró el mandatario a periodistas en la Casa Blanca, en referencia a las facultades de emergencia que el tribunal consideró ilegales. “Ahora iré en una dirección distinta”.

El presidente indicó que recurrirá a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le otorga autoridad unilateral para imponer aranceles base de hasta 15 por ciento. Sin embargo, esta disposición —poco utilizada— limita a 150 días la vigencia de esos gravámenes.

Donald Trump también anunció que lanzará investigaciones adicionales bajo las Secciones 301 y 232, herramientas que previamente utilizó para imponer aranceles a exportaciones chinas, automóviles y metales. Incluso amenazó con aplicar nuevos gravámenes a autos extranjeros de entre 15 por ciento y 30 por ciento.

“La buena noticia es que existen métodos, prácticas, estatutos y autoridades, reconocidos por todo el tribunal en esta terrible decisión… que son incluso más contundentes que las tarifas de la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional)”, afirmó.

La mañana de este viernes, la Corte Suprema de Estado Unidos determinó, con 6 votos a favor, el determinar que Trump excedió su autoridad al invocar una ley de poderes de emergencia para imponer aranceles “recíprocos” a nivel global y gravámenes dirigidos que, según su administración, buscaban frenar el tráfico de fentanilo.