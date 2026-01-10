Este es el calendario electoral para la elección extraordinaria de Tamiahua

Este es el calendario electoral para la elección extraordinaria de Tamiahua

enero 10, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó el calendario de las actividades previo y el día de la jornada electoral para la elección extraordinaria de Tamiahua.

La jornada electoral se va a realizar el 29 de marzo, cuando se habrán de instalar 37 casillas para que puedan acudir a votar poco más de 16 mil habitantes de Tamiahua.

Previo a la jornada el OPLE debe organizar una serie de actividades, entre ellas se determina que el periodo de precampaña es de nueve vías y la campaña, periodo en que los candidatos podrán promoverse entre los electores es de 15 días.

Las fechas que establece el OPLE es del:

08 al 17 de febrero: Periodo de Precampañas.

11 al 25 de marzo: Periodo de Campañas.

Otras fechas importantes en la organización de la elección extraordinaria es el periodo para el registro de candidatos y la posibilidad de que los partidos puedan registrar un convenio de coalición.

Según el calendario del OPLE las fechas son las siguientes:

06 de febrero: Solicitud de registro de Convenio de Coalición.

14 de enero al 11 de febrero: Resolución sobre Convenios de Coalición.

28 de febrero al 03 de marzo: Recepción de postulaciones (Partidos, Coaliciones e Independientes).

Otras fechas dentro de la organización de las elecciones extraordinarias de Tamhuahua son:

21 al 27 de enero: Sesión para designar e integrar el Consejo Municipal de Tamiahua

28 al 30 de enero: Sesión para la instalación del Consejo Municipal.

Candidaturas independientes:

09 de enero: Aprobación de la convocatoria para candidaturas independientes.

10 al 28 de enero: Recepción de escritos de intención y documentación anexa para aspirantes a candidatos independientes

04 al 07 de febrero: Resolución sobre la procedencia de las manifestaciones de intención.

08 al 17 de febrero: Obtención del apoyo ciudadano para candidaturas independientes.

08 al 22 de febrero: Verificación de la situación registral en la Lista Nominal de Electores.

17 al 26 de febrero: Otorgamiento de constancias de porcentaje a favor del aspirante.

Observadores electorales

10 de enero al 14 de marzo: Difusión de la convocatoria y recepción/seguimiento de solicitudes de acreditación para observadores electorales.

23 de enero al 19 de marzo: Cursos de capacitación para observadores electorales.

Partidos políticos y registro de candidatos

09 al 28 de enero: Recepción de convocatorias de partidos y seguimiento a sus procedimientos internos.

09 al 31 de enero: Aprobar distribución de financiamiento público para campañas.

09 de enero al 09 de febrero: Fijar tope de gastos de precampaña y campaña.

09 de enero al 19 de febrero: Registro de la Plataforma Electoral.

29 de enero al 18 de febrero: Seguimiento a procesos internos de selección de candidatos de partidos.

08 al 17 de febrero: Periodo de Precampañas.

11 al 25 de marzo: Periodo de Campañas.

09 de enero al 06 de febrero: Solicitud de registro de Convenio de Coalición.

14 de enero al 11 de febrero: Resolución sobre Convenios de Coalición.

28 de febrero al 03 de marzo: Recepción de postulaciones (Partidos, Coaliciones e Independientes).

07 de marzo: Aprobación del registro de candidaturas.

08 al 28 de marzo: Periodo para sustituciones de candidaturas (fallecimiento, renuncia, etc.).

Debate entre candidatos

28 de febrero al 25 de marzo: Coordinación, realización y difusión del debate.

11 al 13 de marzo: Designación de personas moderadoras (propietaria y suplente).

11 al 25 de marzo: Celebración del debate de candidatos