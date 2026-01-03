Este 4 y 6 de enero se invita al Festival Infantil del Día de Reyes

enero 3, 2026

Xalapa, Ver., 3 de enero de 2026.- El Ayuntamiento de Xalapa, en coordinación con el DIF Municipal, invitan a las familias xalapeñas a la Feria Infantil del Día de Reyes, se llevará a cabo en distintas colonias y congregaciones de la ciudad.

El domingo 4 de enero, a las 10:00 horas, el evento se realizará en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, ubicada en la congregación San Antonio Paso del Toro; a las 13:00 horas, en la Escuela Primaria “Manuel C. Tello”, de la congregación El Castillo Chico, y a las 16:00 horas, en la Casa del Trabajador (La Catra), en la Unidad Habitacional Fovissste.

Asimismo, el martes 6 de enero, a las 10:00 horas, continuarán las festividades en el Centro Comunitario El Moral, y a las 13:00 horas, en el Telebachillerato Las Higueras.

Ese día, a las 16:00 horas, se llevará a cabo un magno evento en el Parque Juárez.

En todas las sedes habrá juegos, actividades recreativas y muchas sorpresas para la niñez, así como la distribución de 10 mil juguetes y la degustación de la tradicional Rosca del Día de Reyes.

Además de actividades lúdicas, deportivas y educativas, relacionadas con el medio ambiente, el agua y la cultura de paz.