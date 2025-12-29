Jugueteros tradicionales innovan ante competencia de juguetes chinos y electrónicos

diciembre 29, 2025

Leticia Maldonado Rebollo/Xalapa. Ante el auge de dispositivos electrónicos así como juguetes inteligentes e interactivos los juguetes tradicionales han presentado una caída severa.

Ernesto Jiménez productor y comerciante de este tipo de mercancías desde hace más de 20 años, dijo a En Contacto que si bien los pequeños muestran una notada inclinación hacia aquellos juguetes que interactúan de forma electrónica, no son estos los responsables de la caída en las ventas de los juguetes típicos de madera, sino los padres de familia, que son quienes los compran.

«Ha bajado más que por los niños por los papás, porque ellos son los que compran y más que nada lo hacen por qué se vea que tienen dinero para gastar más, si un papa decide comprar un juguete de madera pues lo compra y ya pero no lo hace y ante eso no hay competencia».

Ernesto Jiménez señala que sumado a lo anterior, el fácil acceso a los productos chinos llamativos y de mala calidad también ha afectado de forma fuerte a la economía de quién realiza juguete artesanal. De allí que, han debido buscar la manera de diversificarse.

Bajo el entendido de «renovarse o morir» dijo que familias de artesanos como la de él, se han organizado para ya no solo realizar los tradicionales juguetes sino también innovar aportándole a los juguetes didácticos de madera así como colocando imágenes de personajes de moda en los artículos que elaboran.

Además de que también trabajan personalizando algunos artículos sobretodo las casitas de muñecas, cocinas a escala y demás a las que les colocan el nombre de la niña o las pintan de colores solicitados.

En esta temporada, de cara a el día de reyes, si usted busca algún juguete tradicional puede acudir a las inmediaciones del mercado de los sauces en dónde encontrará un sinfín de opciones para poder regalar a los pequeños del hogar.