Como un acto de responsabilidad democrática, convicción social y política iniciaron los Foros de Consulta Ciudadana para el PMD de Xalapa 2026-2029

Como un acto de responsabilidad democrática, convicción social y política iniciaron los Foros de Consulta Ciudadana para el PMD de Xalapa 2026-2029

febrero 8, 2026

Xalapa, Ver., 7 de febrero de 2026.- La Presidenta Municipal de Xalapa, Lic. Daniela Griego Ceballos, encabezó el inicio de los Foros de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2026-2029, al inaugurar el primer encuentro realizado este sábado en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, espacio del que dijo es emblemático por su historia social y cultural, instó a la población a ser partícipes de este ejercicio.

Durante su mensaje, dio la bienvenida a integrantes del Cabildo, titulares de las distintas áreas del Ayuntamiento, así como al Rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Martín Aguilar Sánchez, a quien agradeció el respaldo institucional para la realización de este primer foro. También reconoció la presencia de la Coordinadora Municipal del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), Arq. María Esther Mandujano García; del Diputado Local, Lic. Reveriano Marín Hernández; así como de ciudadanas y ciudadanos asistentes.

Griego Ceballos subrayó que la participación de la gente es un eje fundamental de su gobierno y una convicción que ha sostenido desde hace años.

Destacó que Xalapa es un municipio diverso y plural, que se construye desde sus barrios históricos, colonias, fraccionamientos y comunidades, por lo que las decisiones públicas deben surgir de la voz de quienes lo habitan.

En ese sentido, enfatizó que este ejercicio no representa únicamente el cumplimiento de un mandato legal, sino un acto de responsabilidad democrática y convicción social y política, orientado a construir de manera colectiva el rumbo del municipio.

“Gobernar no es imponer una visión desde el poder, sino construir un rumbo común con la ciudadanía”, afirmó.

El Primer Foro se desarrolló bajo el eje “Nuestros Derechos Humanos y Sociales” y contempló mesas de trabajo en temas como cultura, educación, salud, cultura física, juventud e igualdad de género. La Alcaldesa recordó que estos espacios dan cumplimiento a lo establecido en los artículos 16 y 191 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, al fungir como el mecanismo formal de consulta entre el gobierno municipal y la sociedad.

Explicó que en los Foros confluyen distintas aristas sobre Xalapa: habitantes del centro histórico, de colonias periféricas y congregaciones; jóvenes y personas adultas mayores; emprendedores; académicos; empresarios; líderes comunitarios; así como representantes de los gobiernos estatal y local.

Al tiempo, reiteró que este compromiso con la participación ciudadana tiene antecedentes claros en su trayectoria legislativa. Recordó que, como Diputada Local en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, impulsó en 2016 una reforma constitucional que modificó el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, para reconocer expresamente el derecho de la ciudadanía a participar en la asignación y ejecución de los recursos públicos municipales, la cual fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, agregó que este principio se fortaleció posteriormente con la Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, que reconoce mecanismos como los foros de consulta, el cabildo abierto, el plebiscito y el referéndum, y establece la participación ciudadana como un derecho fundamental y un deber compartido, orientado a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad social.

La Presidenta Municipal destacó que el Presupuesto Participativo y esta legislación refrendan que los recursos públicos deben ejercerse con el pueblo, garantizando el derecho de la población a opinar, decidir y vigilar el uso del dinero público.

Al respecto, puntualizó que estos foros no parten de cero, ya que se nutren de los recorridos por colonias, del diálogo directo con la población y de las cinco sesiones del Día del Pueblo, realizadas desde el inicio de su administración.

De estos encuentros han surgido demandas recurrentes como seguridad, movilidad, acceso al agua, cuidado del medio ambiente, infraestructura pública, desarrollo urbano ordenado, justicia social, igualdad de oportunidades, igualdad de género, no violencia y atención a sectores históricamente olvidados.

Por su parte, el Rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Martín Aguilar Sánchez, celebró esta iniciativa del Ayuntamiento de Xalapa y refrendó el compromiso de trabajo interinstitucional con las autoridades municipales, destacando que ya se han signado dos convenios de colaboración.

“Lo que fortalece nuestra relación y abre nuevas posibilidades para sumar capacidades académicas, técnicas y sociales al desarrollo del municipio. Deseamos que este foro sea un espacio abierto, respetuoso y propositivo, donde las voces de la ciudadanía contribuyan de manera sustantiva a la construcción del futuro de Xalapa”.

Como parte de este proceso de consulta, se realizarán cinco foros temáticos durante febrero, todos en un horario de 9:30 a 14:00 horas.

Además del encuentro inaugural de este 7 de febrero, el 14 de febrero se llevará a cabo el foro “Nuestro Derecho a un Medio Ambiente Sano, Seguro y Sostenible” en la Escuela Primaria “Salvador Valencia Ortuño”, ubicada en la colonia Revolución; el 21 de febrero se realizará el foro “Movilidad y Desarrollo” en el Aula de Medios Ángel J. Hermida Ruiz de la Escuela Normal Veracruzana; el 22 de febrero tendrá lugar el eje “Nuestro Municipio Crece con Bienestar y Visión de Futuro” en la Casa Ejidal de El Castillo, y finalmente, el 28 de febrero, en el COBAEV Plantel 35 “Dr. Leonardo Pasquel”, en la colonia Lomas Verdes, se desarrollará el foro “Por un Municipio Más Seguro para Todas y Todos”.

Al finalizar la jornada, alrededor de las 14:00 horas, el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, dio a conocer que se registraron 300 propuestas mediante las mesas instaladas, adelantó que algunas de estas ya están consideradas como los próximos proyectos que impulsará el Ayuntamiento de Xalapa.