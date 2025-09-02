En lo que va del sexenio de Sheinbaum, se reduce 25% homicidio doloso; revela Harfuch

septiembre 2, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los homicidios dolosos en México disminuyeron 25% en lo que va del actual sexenio, alcanzando los niveles más bajos desde 2016.

Durante la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en Palacio Nacional y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SSPC presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en los primeros 11 meses de este gobierno.

“Se han registrado los índices más bajos de este delito desde 2016”, subrayó García Harfuch, al detallar que Nuevo León encabeza la reducción con 72% menos homicidios dolosos, seguido de Guanajuato con 59%, Estado de México con 45%, Baja California con 35.8% y Sinaloa con 20%.

Además, se reportó la detención de 30 mil 700 personas, el aseguramiento de 15 mil 496 armas de fuego, más de 240 toneladas de droga y la inhabilitación de mil 256 narcolaboratorios en 21 estados.

El funcionario destacó que el 96% de los delitos en el país corresponden al fuero común, lo que hace indispensable fortalecer a las policías estatales y municipales.

“El futuro de la seguridad en México depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, pues son la primera línea de contacto con la ciudadanía”, dijo García Harfuch.

El secretario llamó a establecer acuerdos para garantizar que las 32 corporaciones estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo, condiciones mínimas de operación y mayores capacidades de investigación, con el fin de prevenir y contener los delitos del fuero común.

A la reunión asistieron también el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; gobernadores de los estados; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los titulares de seguridad estatales.