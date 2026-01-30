En año y medio, Salinas Pliego saldará su deuda con el SAT: Sheinbaum

enero 30, 2026

Los 18 ‘paguitos’ serán mensuales

Carlos Guzmán | Enviado, Tijuana.- En año y medio, Salinas Pliego saldará su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al detallar que el empresario Ricardo Salinas Pliego ya inició el pago de sus adeudos fiscales, los cuales se cubrirán mediante 18 mensualidades.

Durante su gira de trabajo por Tijuana, la jefa del Ejecutivo federal confirmó que el proceso de pago comenzó desde el jueves, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) diera a conocer el acuerdo alcanzado con el empresario para regularizar su situación fiscal.

Sheinbaum precisó que la deuda original ascendía a cerca de 55 mil millones de pesos; sin embargo, tras aplicar una quita, el monto total a cubrir será de aproximadamente 33 mil millones de pesos, cifra que se liquidará en un plazo de año y medio.

Con un tono irónico, la mandataria hizo referencia al conocido eslogan de Elektra sobre “pagos chiquitos”, al señalar que en este caso se trata de 18 “paguitos” mensuales, aunque subrayó que cada uno de ellos representa montos significativos.

De acuerdo con la información oficial, el primer pago realizado fue por poco más de 10 mil millones de pesos, mientras que el resto, hasta superar los 32 mil millones, se cubrirá de manera mensual conforme al calendario establecido con el SAT.

“Bueno, ayer se informó, informó el SAT. Ayer se hizo un pago de poco más de 10 mil millones de pesos y el resto, hasta poco más de 32 mil millones de pesos, se va a hacer mensualmente en 18 pagos”, explicó la presidenta ante medios de comunicación.

Sheinbaum destacó que se trata del pago más grande que se haya realizado en un caso de este tipo y celebró que el empresario haya decidido cumplir con sus obligaciones fiscales, al considerar que ello fortalece la legalidad y la recaudación en el país.