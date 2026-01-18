Ejército de EEUU no hace ninguna operación en territorio mexicano: Sheinbaum

enero 18, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que el ejército de Estados Unidos esté realizando maniobras en territorio mexicano, luego del aviso de la Administración Federal de Aeronáutica de aquel país, donde advierten posibles riesgos por operaciones militares en cielos del país.

En una breve entrevista, dijo que la situación nacional es la que informó en un comunicado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). En el documento, la dependencia federal señala que el aviso de las autoridades estadounidenses no es ninguna prohibición y que no afectará los vuelos comerciales.

Cuestionada sobre qué tipo de operaciones realiza el ejército estadunidense en México, la mandataria dijo que «en territorio nacional nada».