Segundo día de bloqueos en Xalapa: Personal de IMSS-Bienestar denuncia falta de pagos

diciembre 30, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Por segundo día consecutivo, trabajadores del sector Salud adscritos al programa IMSS-Bienestar cerraron la calle Juan de la Luz Enríquez, exigiendo el cumplimiento de prestaciones y bonos que, según denuncian, les han sido retenidos durante meses a pesar de laborar en condiciones de alto riesgo.

Frente a Palacio de Gobierno colocaron cuerdas a lo ancho de la vialidad para exhibir pancartas con mensajes donde se leía: “mismos riesgos, mismos derechos» e «igualdad dentro del sistema de salud».

Externaron el sentir de un personal que asegura trabajar en áreas infectocontagiosas y de descontaminación sin recibir el reconocimiento económico ni los días de descanso correspondientes por la naturaleza de sus tareas.

Algunos de los trabajadores del Hospital Regional “Doctor Luis F. Nachón” indicaron que el conflicto laboral se arrastra desde el pasado 20 de diciembre, cuando hubo bloqueos en avenidas estratégicas como Ruiz Cortines, y ha escalado debido a la falta de respuestas institucionales.

Los inconformes señalaron que el adeudo no solo abarca bonos económicos, sino también la entrega de uniformes y el pago de compensaciones por laborar en días festivos, situaciones que han sumido a cientos de familias en la incertidumbre económica justo en las vísperas del Año Nuevo.

Los trabajadores advirtieron que la toma de vialidades en el centro de Xalapa se mantendrá de forma indefinida hasta que el Gobierno del Estado establezca un calendario de pagos concreto.

Asimismo, lanzaron una convocatoria abierta a otros empleados del sector salud para unirse a la movilización, advirtiendo que, de persistir la negativa de las autoridades, las medidas de presión se intensificarán en las próximas horas.