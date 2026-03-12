Educación debe ser coadyuvante en la erradicación de la violencia contra las mujeres

marzo 12, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Reveriano Marín Hernández calificó como grave la normalización de la violencia, por lo que llamó a los maestros y maestras veracruzanos a formar desde el respeto.

En su participación en el Foro “Educar para Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, impartido por la Escuela Nacional de Formación Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el también diputado local dijo que se debe educar contra la violencia desde el preescolar.

“La violencia históricamente ha existido en la sociedad, se han callado las voces que piden hablar de ella, se ha relegado y tratado de que no se visibilice, pero lo más delicado para mí es normalizar. Los que somos formadores cuando el niño está en el jardín se pega con la niña, decimos son niños, no entienden, ahorita les decimos que se aplaque, sigue en la primaria y esa violencia se vuelve a repetir y decimos, es normal”.

Eso lleva a una sociedad que normaliza la violencia y eso no se puede permitir, por lo que reconoció la importancia de foros como este para erradicar la violencia.

“La educación se hace en todos lados, en la familia, en la calle, en la vida cotidiana y la formal en los planteles educativos, pero todo es educación, ahí está la herramienta más importante para poder erradicar en la sociedad la violencia contra las mujeres y niñas”.

Consideró que el papel de los educadores veracruzanos es platicar con los niños y niñas, así como hacer conciencia social para denunciar cualquier acto de violencia.

Si bien se ha avanzado en la erradicación de la violencia de género, se tiene que apostar a la educación como base fundamental de la transformación de una sociedad.

“Todos en la colectividad debemos ver un horizonte diferente, la educación es la base de la transformación social, yo les pido que como educadores movamos la conciencia de quienes nos escuchan y aportemos algo para erradicar la violencia contra las mujeres”.