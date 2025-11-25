Sheinbaum buscará que redes sociales se sumen a combatir la violencia digital contra las mujeres

noviembre 25, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes la próxima firma de un acuerdo voluntario con plataformas digitales y redes sociales para combatir la violencia digital contra mujeres y niñas, como parte del Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres.

La primera mandataria de la nación adelantó que empresas como TikTok, Facebook, YouTube e Instagram ya manifestaron su disposición para sumarse sin condiciones.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que, antes de discutir reformas o eventuales prohibiciones legales, su gobierno busca establecer un mecanismo de colaboración directa con las plataformas para que éstas reaccionen de manera inmediata cuando detecten contenidos que constituyan violencia digital o formen parte de conductas tipificadas como delito en distintas entidades y a nivel federal.

“En vez de prohibir o, digamos, previa a una discusión de si se prohíbe legalmente, lo que planteamos es que hubiera un acuerdo voluntario con todas las plataformas (…) para que ellos nos ayuden y que, en el momento que se vea algo que está catalogado como delito —como debe ser—, las propias plataformas lo bajen”, señaló.

La presidenta detalló que el gobierno federal y las empresas tecnológicas revisarán el texto del acuerdo para asegurar que sea compatible tanto con los protocolos internos de cada plataforma como con el marco jurídico mexicano.

Subrayó que la respuesta de las compañías fue inmediata y positiva: “A mí me da mucho gusto, la verdad, porque de inmediato dijeron que sí, sin excepción”.

Con ello, afirmó, se construye un frente coordinado entre autoridades y empresas para frenar la difusión de contenido que vulnera la integridad, privacidad y seguridad de mujeres y niñas en el entorno digital.

Sheinbaum destacó que este compromiso es un paso fundamental dentro de la estrategia nacional para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.