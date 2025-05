Diputado local descarta que la FGE use órdenes de información con tintes políticos

mayo 28, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Esteban Bautista Hernández descartó que la Fiscalía del Estado pueda usar la solicitud de las órdenes de aprehensión con tintes políticos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó, este martes 27 de mayo, que agentes de la policía ministerial, en coordinación con sus homólogos de Tabasco, cumplimentaron una orden de aprehensión contra un individuo identificado como Armando “N” y/o Raúl Daniel “N”, señalado como probable responsable del delito de fraude genérico.

Antes de la detención del priísta, dirigentes del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano denunciaron que la FGE estaba reviviendo carpetas de investigación para amedrentar a los candidatos, algunos de ellos habían solicitado amparos.

Al cuestionar al diputado local, sobre la queja de los líderes de PT y MC descartó que las órdenes de aprehensión tengan tintes políticos o que se hayan solicitado por el proceso electoral ante la renovación de las 212 alcaldías.

“Bueno, la fiscal ha hecho un trabajo muy profesional, hay temas que es del dominio público que ha dado resultados y de los que dicen que se están reviviendo temas yo siempre lo he dicho, si no has hecho nada no te pueden inventar delitos, no te pueden abrir una carpeta de investigación, de las personas que dicen que están reviviendo sus carpetas, pues yo creo que tienen alguna responsabilidad, pero eso será en las instancias correspondientes

“La persona que da a conocer que le están reviviendo su carpeta de investigación, ahí está la Comisión de Derechos Humanos puede dar a conocer y nosotros siempre vamos a ser respetuosos”, dijo el político.