Diputadas y diputados locales se suman a acciones por contingencia en la zona norte

octubre 11, 2025

En el Congreso del Estado abren centro de acopio.

Las diputadas Imelda Garrido Alvarado, Miriam García Guzmán, Laura Nayeli Mejia Larios y los diputados Daniel Cortina Martínez y Roberto San Román se sumaron a las tareas en apoyo a las personas damnificadas por inundaciones en la zona norte del Estado de Veracruz

Como representantes de los distritos de Álamo, Papantla, Poza Rica, Tuxpan y Tantoyuca, respectivamente, las y los legisladores recorrieron las zonas afectadas, apoyan en el desalojo de viviendas, han llevado ayuda humanitaria a las familias, elaboraron alimentos y se solidarizaron con quienes lo perdieron todo.

Desde que la emergencia inició, las y los diputados participaron en diversas tareas en coordinación con el Gobierno de Veracruz, que encabeza la ingeniera Rocío Nahle García y con el respaldo de la presidenta de Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos, asi como del presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández.

Asimismo, sus casas de gestión fueron habilitadas como centros de acopio para llevar apoyo a las familias o como refugios temporales y se extendió el llamado a la población a participar como voluntarios.

De igual forma, el Congreso de Veracruz fue habilitado como centro de acopio para la recolección de víveres.