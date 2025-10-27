A 17 días de la contingencia «Veracruz está de pie», asegura Nahle García

octubre 27, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A 17 días de las inundaciones generadas por lluvias torrenciales «Veracruz se encuentra de pie», aseguró la gobernadora Rocío Nahle García, quién destacó que desde la tarde noche del domingo se pudo establecer conexion con el municipio de Ilamatlán, el cual permanecía incomunicado por, al menos 8 derrumbes.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno en Xalapa, la mandaría estatal sostuvo que la Huasteca Veracruzana se encuentra ya comunicada.

«Somos un pueblo resiliente fuerte, estamos de pie como veracruzanos, agradecerle a todos los que nos ayudaron y apoyaron, a todos los que se organizaron para limpiar miles de toneladas de basura».

Explico que en los municipios más afectados se tienen un avance en el proceso de limpieza y rehabilitación, tal es el caso de Poza Rica, Álamo, El Higo y otros.

incomunicadas, señalo son 12 comunidades que siguen incomunicadas en Ilamatlán y 2 de Zontecomatlán.

«Nos va a llevar un año pavimentar toda la sierra, pero lo vamos a hacer, es parte de lo que tenemos que rehabilitar.»

Por otra parte, recordó que sek han censado más de 56 mil vivienda por Bienestar.