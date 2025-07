Diputada Dorheny Cayetano niega acceso a Colectivos de Búsqueda

julio 3, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Integrantes de Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas se quejaron de que en el área de ingreso del Congreso de Veracruz y la presidenta de la comisión de Gobernación, la morenista Dorheny García Cayetano intentaron negarles el acceso a la “casa del pueblo”.

Integrantes de colectivos acudieron este jueves a la sede del Poder Legislativo para dejar un escrito a la diputada para pedirle que dictamine la propuesta que buscan crear una comisión permanente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Congreso de Veracruz.

Un grupo de cinco mujeres estaban a la espera, en las inmediaciones del Congreso, para que llegaran dos más de madres de familia, no obstante, en el área de ingreso les dijeron que solo podrían entrar todas al mismo tiempo, o de lo contrario no se les permitiría el ingreso.

Personal del área de la diputada acudió a la entrada para “agilizar” el acceso a las mujeres, sin embargo, también afirmó que si las mujeres no entraban en grupo -las siete- no ingresarían al Congreso de Veracruz.

La queja de las representantes de los colectivos fue las trabas que les pusieron para poder entrar, sumado a que el personal de la diputada se burló de que los elementos de seguridad no las dejaban entrar.

“Les dijimos que éramos siete integrantes, habíamos llegado cinco, y no querían dejar pasar a las otras, no se supone que es la casa de todos los veracruzanos. La sociedad y las familias tenemos de entrar todo el derecho de entrar.

“Y mandan a gente insensible, se pone a reír de mi compañera. Nos dijo que ya no se podíamos pasar, y que sin su autorización no podíamos pasar, porque no llegamos a su oficina”, denunciaron.

El jueves 22 de junio la diputada Alicia Delfín presentó una propuesta para reformar la ley orgánica, que plantea la comisión permanente de desaparición de personas, por lo que se pidió que se agilice su dictaminación.