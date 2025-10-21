Detienen a presunto extorsionador de limoneros en Michoacán

octubre 21, 2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la captura de Rigoberto “N”, alias “Plátano”, señalado como presunto responsable de extorsionar a productores limoneros en Michoacán.

La detención se logró mediante un operativo conjunto de la Sedena, Marina, Guardia Nacional y la FGR. El arresto se derivó de investigaciones posteriores al asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo.

“El detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables“, confirmó García Harfuch.

Los agentes de seguridad identificaron un vehículo donde viajaba Rigoberto “N”, señalado como líder de una célula criminal dedicada al cobro de cuotas a citricultores. Fue puesto a disposición de las autoridades.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso durante su conferencia matutina, donde lamentó la muerte del dirigente de producción del limón”. Asimismo, afirmó que “tiene que haber justicia” por su asesinato.

El operativo se implementó luego del homicidio de Bravo, quien era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Anteriormente, había denunciado extorsión por parte de grupos del crimen organizado.