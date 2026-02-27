Detienen a nueve miembros del Cártel del Golfo en Tamaulipas

febrero 27, 2026

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de nueve presuntos integrantes del Cártel del Golfo durante un operativo realizado en el Ejido Sandoval, en Matamoros, Tamaulipas.

Entre los capturados se encuentra Antonio Guadalupe “N”, identificado como presunto jefe de la Operativa Ranger, célula vinculada a la facción Ciclones. Es señalado por delitos como extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, durante el operativo se aseguraron armas de alto poder —entre ellas fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes y granadas—, además de cartuchos, equipo táctico y vehículos.

Horas antes de la captura, el Gobierno Municipal de Matamoros alertó a la población en redes sociales sobre la movilización de fuerzas de seguridad en la zona, sin detallar el motivo.