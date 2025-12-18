Abandonan a abuelita en silla de ruedas en calles de Tamaulipas

diciembre 18, 2025

Una mujer de aproximadamente 90 años fue encontrada en estado grave e inconsciente, abandonada en una silla de ruedas en una brecha del municipio de Matamoros, Tamaulipas.

La víctima fue localizada el martes 16 de diciembre cerca del kilómetro 15 del Ejido Morelos, rumbo a Playa Bagdad, expuesta a la intemperie, el frío y un clima lluvioso.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron el reporte de una persona que aparentaba estar sin vida. Tras la revisión, la reportaron con vida por lo que la trasladaron al Hospital General de Matamoros.

Hasta el momento, la mujer mayor no ha reaccionado y se encuentra grave debido a que fue dejada a la intemperie y presentaba signos de hipotermia.

Vecinos de la zona indicaron que la mujer llevaba más de una hora en el sitio, un punto de baja circulación a unos 600 metros de la playa. Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Sistema DIF iniciaron investigaciones para localizar a sus familiares y fincar responsabilidades por el abandono. Hasta el momento se desconoce la identidad de la adulta mayor.

El Sistema DIF Tamaulipas, a través de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, solicitó el apoyo de la ciudadanía para identificar a la mujer o ubicar a sus seres queridos. Las autoridades pusieron a disposición los teléfonos 834 110 0141 y 868 810 9550 extensión 1024, así como el correo electrónico personasmayores@diftamaulipas.gob.mx para recibir cualquier información.