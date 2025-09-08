Hallan sin vida a capitán de Marina vinculado a caso de huachicol en Tamaulipas

septiembre 8, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El capitán de Marina Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue localizado sin vida este lunes en Tamaulipas. Su nombre aparecía en una carpeta de investigación relacionada con una red de corrupción conocida como huachicol fiscal, aunque hasta el momento de su fallecimiento no existía una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con testimonios de la investigación, Pérez Ramírez habría recibido presuntos sobornos como parte de las operaciones dirigidas por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías. El ex director de aduanas de Tampico, hoy testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), declaró que distribuyó 24.5 millones de pesos entre diversos funcionarios, incluido el capitán fallecido.

Tras confirmarse el deceso, la Secretaría de Marina (Semar) lamentó la pérdida de su elemento y expresó su solidaridad con familiares, amigos y compañeros. A través de un comunicado, la institución aseguró que brindará todos los apoyos correspondientes y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

El caso del huachicol fiscal en Tamaulipas ha derivado en la detención de 14 personas, además de una amplia indagatoria sobre prácticas de evasión en la importación de combustibles. El esquema consistía en introducir diésel desde Estados Unidos con permisos temporales que lo catalogaban como sustancia no combustible, evitando así el pago de impuestos para posteriormente venderlo a flotillas y gasolineras nacionales.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las investigaciones continuarán “tope hasta donde tope” y advirtió que no habrá impunidad ni para empresarios ni para funcionarios involucrados. Subrayó que se trata de un entramado de corrupción en el sector energético, comparable con otros casos de evasión fiscal detectados en mercancías distintas, como calzado.

La mandataria federal enfatizó que el compromiso de su gobierno es garantizar que este tipo de operaciones ilegales no queden impunes. “Cuando se encuentra una situación que es evidente en un tramado de corrupción, lo que hay que hacer es cero impunidad y tener a todos aquellos que están involucrados”, sostuvo, al reiterar que las investigaciones sobre el huachicol fiscal en Tamaulipas siguen en curso.

Esta muerte, se une a la ejecución del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar quien denunció en julio de 2024 una red de corrupción en Aduanas encabezada por altos mandos de la Armada. semanas después fue ejecutado en Colima.

La denuncia apuntaba al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a otros capitanes vinculados al huachicol fiscal. Documentos internos describen sobornos, complicidades y presunta protección a redes criminales.