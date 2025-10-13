Tamaulipas envía helicóptero y ayuda humanitaria a Veracruz

octubre 13, 2025

El Gobierno de Tamaulipas envió un helicóptero y despensas al estado de Veracruz para apoyar a la población civil que enfrenta serios problemas tras las inundaciones a consecuencia de las intensas lluvias y el desbordamiento del Río Cazones.

Se trata de un helicóptero de la Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas, el cual ya se encuentra operando en territorio veracruzano. La aeronave se utiliza para el traslado de medicinas, médicos y llevar alimentos a las comunidades que se encuentran aisladas.

“Pudimos nosotros en su momento inmediatamente enviar el helicóptero de Protección Civil”,expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya. Además, “nosotros, como gobierno, hemos entregado, hasta el momento, tres mil despensas”.

El mandatario estatal exhortó a la sociedad tamaulipeca a solidarizarse y brindar el apoyo que se requiera a las familias damnificadas. “Me gustaría que en cada una de las dependencias podamos participar también como sociedad, para fortalecer ese apoyo a estas entidades que ahorita están en esta circunstancia”, expresó.

En relación con la situación en Tamaulipas, Villarreal Anaya indicó que las lluvias registradas en el sur del estado, particularmente en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, alcanzaron niveles de hasta 125 milímetros, lo que ocasionó encharcamientos y afectaciones menores que fueron atendidas oportunamente.

Además, el gobernador señaló que se mantiene un monitoreo constante del río Pánuco, el cual ha alcanzado niveles cercanos a sus máximos históricos, “pero esperamos que del clima ya no aumenten mucha presión”.