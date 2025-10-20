Fiscalía realiza 9 cateos en el estado y detienen a 9 presuntos delincuentes en flagrancia

octubre 20, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En 9 operativos de cateo que se realizaron 8 municipios de la entidad veracruzana se detuvieron a 9 presuntos responsables de delitos, informó la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns.

En el periodo del 13 al 19 de octubre y como parte de la nueva estrategia de seguridad nacional, la Policía Ministerial, en coordinación con el Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se logró también el aseguramiento de armas, cartuchos útiles, celulares, vehículos y presunta droga.

En los municipios de Xalapa y Coatepec, pertenecientes a la Fiscalía Regional Xalapa se realizaron dos operativos, en los que se detuvieron en flagrancia a 4 personas y se aseguraron básculas grameras, casquillos y cartuchos balísticos, armas blancas, una gorra, bolsas tipo ziploc, réplicas de arma de fuego, celulares, un radio, una macana, un chaleco táctico, pipas, una base de mira telescópica, una funda para arma, piedra cristalina, una placa de vehículo y una motocicleta.

En la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos se realizaron dos operativos de cateo, uno en Minatitlán y el segundo en Cosoleacaque, donde se tuvieron en flagrancia a 3 personas y se logró el aseguramiento de un arma blanca, proyectiles de arma de fuego, un cincho plástico, cargadores, cartuchos y casquillos balísticos, celulares, una mochila, armas de fuego y un DVR.

En los municipios de Córdoba y Huatusco se detuvieron en cateos a 2 personas y se aseguró polvo blanco granulado con características similares a las del cristal, un cartel con una anotación, pipas, cartuchos y un casquillo balístico, un pasaporte, básculas grameras, un contenedor metálico en forma cilíndrica con restos de hierba seca color verde con características similares a las de la marihuana, gorras, cámaras de videovigilancia, un candado de manos, un celular, un proyectil de arma de fuego tipo bala útil, un vehículo y motocicletas.

Y en Tuxpan se llevaron a cabo dos operativos de cateo en los que se aseguró una identificación, armas blancas y elementos textiles.

Finalmente, en la Fiscalía Regional de Veracruz se hizo un cateo en los que se encontraron ropas con posibles manchas hemáticas y armas blancas.