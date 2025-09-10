Avión militar sufre accidente durante aterrizaje en el AIFA

septiembre 10, 2025

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó el fallo en el tren de aterrizaje de un avión militar C-295 durante un aterrizaje de emergencia en la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, Estado de México.

El incidente ocurrió mientras la aeronave realizaba actividades de adiestramiento. La Sedena activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos para conocer las causas del fallo.

El Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” no sufrió afectaciones y mantuvo operaciones normales y seguras. Además, confirmaron que no hubo ningún miembro de la tripulación ni civil lesionado.

En redes sociales se difundió un video del aterrizaje donde se observa que la aeronave golpeó varias veces la pista debido a la velocidad.

De acuerdo con expertos, el tren de aterrizaje es la estructura que absorbe la energía al tocar la pista, lo cual permite estabilidad durante el rodaje, despegue y aterrizaje.