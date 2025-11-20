“La transformación no tiene marcha atrás”, reitera Sheinbaum en 115 aniversario de la Revolución Mexicana

noviembre 20, 2025

“De quienes han hecho de la corrupción su modo de vida o de quieres piden intervenir a un gobierno extranjero en nuestro país no se puede esperar nada bueno”, abundó en alusión a la #GeneraciónZ y opositores

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Recordando la represión a la libre expresión que caracterizó al porfiriato, este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó en la Plaza de la Constitución la ceremonia por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, donde llamó a no olvidar las luchas históricas del pueblo.

Durante su mensaje, la científica destacó que antes de la llegada de la Cuarta Transformación el país vivía un periodo marcado —dijo— por privilegios para unos cuantos y por decisiones que afectaban a la mayoría de los mexicanos. En contraste, aseguró que hoy existe un gobierno que escucha y respeta los derechos de todas y todos.

La primera mandataria de la nación, también tuvo palabras para el

movimiento denominado #GeneraciónZ que marchó el

Sábado alzado y esta tarde nuevamente lo hará, donde se ha observado la presencia de sus opositores tradicionales, ante los que les respondió sin nombrarlos que la transformación “no tiene vuelta atrás” y que quienes creen que el pueblo puede ser manipulado “se equivocan”, al afirmar que en México existe una libertad plena de expresión, donde nada ni nadie está por encima de la ciudadanía.

“Nos calumnian porque saben que no nos vamos a someter a ningún gobierno extranjero, pero contamos con el respaldo del pueblo de México. Las calumnias y mentiras no nos hacen mella”, expresó.

La titular del Poder Ejecutivo federal insistió en que la paz y la tranquilidad solo pueden construirse a través de la justicia. Por ello, aseveró, no tendrán eco los discursos que normalizan la violencia o aquellos que buscan restaurar un país de privilegios. “El que convoca al odio se equivoca, el que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca”, recalcó.

Asimismo, expuso que México vive hoy un momento que antes parecía imposible, donde el poder “ya no se usa para someter sino para servir”. Agregó que ya no existen imposiciones ni estructuras cerradas, sino una democracia que respeta y garantiza libertades, conquistas que —dijo— pertenecen al pueblo.

Subrayó que su gobierno representa a todas y a todos: estudiantes, trabajadores, comerciantes, jóvenes, pueblos indígenas y mujeres, pero especialmente a quienes menos tienen. Afirmó que se terminó la era de los lujos en el poder y que actualmente se gobierna “con austeridad, ética y honestidad”.

Sheinbaum reiteró que la autoridad moral “no se compra ni con todo el dinero del mundo”, sino que se construye con coherencia y convicciones. En ese sentido, aseguró que su administración mantiene la lucha contra la impunidad y promueve un país donde “nunca más” haya racismo, discriminación o justicia selectiva.

También afirmó que de quienes han hecho de la corrupción su modo de vida o de quieres piden intervenir a un gobierno extranjero en nuestro país “no se puede esperar nada bueno” por parte del pueblo, y cuestionó a los medios que, a su juicio, recurren a la calumnia. Recordó que la historia demuestra que cuando un gobierno camina junto al pueblo “nada ni nadie puede doblegarlo”.

Finalmente, Sheinbaum Pardo señaló que su administración no se someterá a intereses extranjeros ni a grupos privilegiados que buscan recuperar el poder. Ellos derivado de que algunos de sus oposites han pedido abiertamente la actuación del gobierno de Estados Unidos para acabar con los cárteles del narcotráfico.

Concluyó indicando que el pueblo mexicano está más fuerte que nunca, pues defiende la soberanía, la democracia y la justicia, recordando que los ideales de la Revolución Mexicana permanecen vigentes.

Cabe destacar que? a parte de gabinete legal y algunos del ampliado, la jefa del Estado Mexicano contó con la asistencia del

Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar; de la lideresa del Senado, Laura Itzel Castillo; así como de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, al cual a la hora de la alusión a los opositores por parte de Sheinbaum, se le observó con un rostro adusto, en muestra de inconformidad, derivado que ella ya ofreció abrirle la puerta del recinto de San Lázaro a los integrantes de la #GeneraciónZ, a fin de ser escuchados y haya propuestas legislativas para atender sus demandas.