Desmiente Sheinbaum supuesto “acuerdo” con la DEA para operaciones en México

agosto 19, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió este martes —en el arranque de su conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” número 220— la versión difundida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que atribuía al Gobierno mexicano un supuesto acuerdo para la operación especial de agentes de dicha agencia en territorio nacional.

Sheinbaum subrayó que no existe ningún tipo de convenio de ese carácter. En contraste, aclaró que los únicos acuerdos vigentes entre ambas naciones están limitados. El primero corresponde a un curso de capacitación para policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que se lleva a cabo en Texas. El segundo es un acuerdo global en materia de seguridad que se encuentra en proceso de firma.

“No está permitido ni es parte de ningún acuerdo, lo uno que se tiene es un acuerdo para que un grupo de integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entrene en Texas, así como el acuerdo que ya tenemos listo”, detalló.

La mandataria reafirmó la postura de respeto absoluto a la soberanía nacional y resaltó que cualquier colaboración con Estados Unidos se realiza siempre en el marco del derecho internacional y con plena coordinación entre gobiernos, sin intervención directa de fuerzas extranjeras en territorio mexicano.