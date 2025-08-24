Debe haber coordinación entre ciudadanía y gobierno para abatir rezago social en México

agosto 24, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Aunque la Iglesia Católica reconoce importancia de que más de 18 millones de mexicanos salieran de la pobreza, de acuerdo a datos del INEGI, considera que es urgente trabajar de manera coordinada gobierno y ciudadanía para erradicar las condiciones estructurales de pobreza e injusticia que persisten en México.

En el comunicado de este domingo, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Beristain de los Santos consideró que el reino de Dios es algo real, pues tiene que ver con todas las problemáticas actuales de la sociedad mexicana.

“Con sus estructuras de opresión e injusticia, con la riqueza y la pobreza, con la paz y la violencia, con el hambre y el confort, con la vida y las muertes, con la corrupción y la impunidad; por eso anunciarlo y construirlo en la sociedad provoca conflicto y división entre los ciudadanos, pero el fuego divino permite a todo ciudadano perseverar en la construcción de la paz”.

Beristaín de los Santos sostuvo que cada creyente y ciudadano están invitados a promover y trabajar por una paz que se traduzca en justicia social y en el respeto a los derechos de los más necesitados.

“Trabajar por la paz social y el bien común debe ser una tarea permanente de toda la sociedad mexicana y veracruzana, aunque esta tarea lleve inevitablemente a la contradicción y oposición de quienes se benefician de un orden social injusto como el que se vive en México y en Veracruz”, finalizó el comunicado de prensa.