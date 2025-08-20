DEA insiste: Si hay convenio de colaboración de Proyecto Portero con autoridades mexicanas

agosto 20, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) confirmó que Project Portero, un programa real y en funcionamiento, se implementará junto con un nuevo plan de capacitación para enfrentar a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas que han causado muertes en territorio estadounidense.

Terrance Cole, administrador de la DEA, destacó que estas iniciativas reflejan la estrategia de la agencia: “planificar y operar lado a lado con nuestros socios mexicanos, y al mismo tiempo desplegar toda la fuerza del gobierno de EE. UU.”.

Cole enfatizó que el programa existe y está activo, representando un primer paso audaz hacia una cooperación transfronteriza más estrecha, con acciones que continuarán de manera constante hasta desmantelar a las organizaciones criminales involucradas.

Con estas medidas, la DEA busca reforzar la seguridad en las comunidades estadounidenses, combatir el tráfico de drogas a gran escala y fortalecer la colaboración con autoridades mexicanas, en un esfuerzo conjunto para frenar la crisis de sobredosis de fentanilo, considerada una de las principales amenazas de salud pública en Estados Unidos.

