Sheinbaum dice no a “sugerencia” de la DEA para que EU bombardee a líderes de cárteles en suelo mexicano

agosto 22, 2025

Ni EU ni otro gobierno se atrevería a violar la soberanía de México, para eso tenemos el himno nacional mexicano: reitera

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.– La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que ni Estados Unidos ni ningún otro gobierno extranjero se atrevería a violar la soberanía de México, esto tras las declaraciones de Terry Cole, director de la Agencia Antidrogas de EU (DEA), quien no descartó que Donald Trump pudiera ordenar bombardeos en territorio mexicano contra los cárteles de la droga.

Cuestionada sobre este escenario, la mandataria mexicana rechazó tajantemente la posibilidad. “¡No!… México es un país libre, independiente y soberano. Y ningún Gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía”, expresó Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Para reforzar su postura, la jefa del Ejecutivo recordó que actualmente “no es como antes”, en alusión a la permisibilidad de gobiernos neoliberales hacia agencias estadounidenses para operar en México. Subrayó que hoy el país cuenta con mayor fortaleza derivada del respaldo popular y del respeto internacional, factores que hacen imposible un escenario de intervención militar.

“Y como dije, cualquier intento, tenemos el Himno Nacional: ‘un soldado en cada hijo te dio’”, agregó la presidenta, aludiendo al patriotismo como un elemento de defensa de la soberanía nacional.

Cabe recordar que desde la primera administración de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos ha planteado la posibilidad de calificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que abriría la puerta a intervenciones directas bajo el argumento de seguridad nacional. La retórica se ha mantenido en distintos frentes políticos y de seguridad de aquel país.

En las últimas semanas, funcionarios de alto nivel de Defensa, Justicia, el Tesoro y ahora la DEA han insistido en que no se descarta una acción de esta naturaleza. Paralelamente, Trump ha reiterado sus críticas al Gobierno mexicano, al que acusa de ser incapaz de contener al narcotráfico, incrementando con ello la tensión bilateral en el tema de seguridad.