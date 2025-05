DC Studios lanza nuevo tráiler de ‘Superman’

mayo 14, 2025

DC Studios presentó un nuevo tráiler oficial de Superman, la película que marcará el reinicio del icónico superhéroe dentro del renovado universo cinematográfico DC (UDC). Dirigida por James Gunn, la cinta tiene programado su estreno mundial para el 11 de julio de 2025.

El adelanto muestra a David Corenswet en su debut como Clark Kent/Superman, revelando un tono equilibrado entre la humanidad del personaje y su responsabilidad como salvador del mundo. También se destaca la participación de Rachel Brosnahan como Lois Lane, quien tendrá un rol protagónico más activo y complejo en la narrativa.

El tráiler ofrece vistazos a otros personajes clave del universo DC, incluyendo a Guy Gardner (Nathan Fillion), una versión irreverente del Green Lantern; Chica Halcón (Isabela Merced); Mr. Terrific (Edi Gathegi); y Krypto, el superperro, que sorprende con secuencias cargadas de acción y carisma. Esta alineación apunta a una película que buscará construir una base sólida para el nuevo DCU.

En cuanto a los villanos, el tráiler confirma que la amenaza principal proviene de un grupo misterioso liderado por Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult. También se insinúan conflictos con figuras del gobierno y la desconfianza pública hacia los superhéroes, lo que sitúa a Superman en el centro de un conflicto político y social.

James Gunn, conocido por revitalizar franquicias como Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad, promete un enfoque más íntimo del Hombre de Acero. El director ha asegurado que la película explorará la dualidad entre el legado kryptoniano de Superman y su crianza como humano en Kansas, algo que queda claro en el tráiler.

El filme será la primera entrega oficial del nuevo UDC liderado por James Gunn y Peter Safran, y servirá como punto de partida para futuras producciones interconectadas. Con este nuevo vistazo, Superman se perfila como una de las películas más esperadas del verano de 2025, llamada a redefinir al héroe más emblemático de los cómics.