Tráiler impacta camioneta con peregrinos en Huamantla; un muerto y varios lesionados

octubre 3, 2025

Un trágico accidente vial en la carretera federal México-Veracruz, a la altura de la comunidad de Cuauhtémoc en Huamantla, Tlaxcala, dejó un peregrino fallecido y al menos ocho personas lesionadas la mañana de este viernes.

El percance ocurrió alrededor de las 05:00 horas cuando un tráiler con caja seca impactó por alcance a un tractocamión que transportaba peregrinos provenientes de Chalma, Estado de México, quienes se dirigían a Francisco I. Madero, en Chilchotla, Puebla.

Se presume que el conductor del tráiler se quedó dormido al volante, lo que provocó la colisión y el arrastre del vehículo con los peregrinos varios metros, dejando el cadáver del hombre tendido sobre la carretera.

Al menos ocho personas resultaron con lesiones de diversa gravedad y fueron trasladadas de urgencia al Hospital General IMSS Bienestar de Huamantla. El conductor del tráiler fue detenido en el sitio por autoridades para deslindar responsabilidades.

El accidente obligó al cierre total de la carretera México-Veracruz en dirección a Huamantla durante dos horas y media, ocasionando un fuerte congestionamiento vehicular.