Revelan tráiler de Scream 7

octubre 30, 2025

Ciudad de México.- El tan esperado tráiler de Scream 7 finalmente fue revelado, despertando una ola de emoción entre los fanáticos del género. En esta nueva entrega, Ghostface regresa con un enfoque más personal y psicológico, explorando con mayor profundidad sus motivaciones y el impacto que deja a su paso.

El tráiler presenta un giro busca ofrecer una experiencia más emocional, donde el miedo se entrelace con la introspección de los personajes y la evolución del villano más icónico del slasher moderno.

La casa de Stu Macher regresa como un homenaje al legado de la saga

Uno de los elementos más destacados del adelanto es el regreso de la casa de Stu Macher, escenario clave de la primera película estrenada en 1996. En esta ocasión, el lugar se convierte en una atracción que rinde homenaje a la historia de la saga, evocando la nostalgia de los seguidores más antiguos y conectando con las nuevas generaciones de espectadores.

El avance también deja ver la interacción entre los personajes originales y las nuevas caras que se suman al elenco, entre ellas las veteranas Neve Campbell y Courteney Cox, quienes enfrentan nuevamente los horrores del pasado mientras luchan con sus propios fantasmas emocionales.

La historia explora la vida familiar de Sidney y sus nuevas batallas

Esta séptima entrega incorpora una dimensión más íntima al presentar a la familia de Sidney Prescott. El actor Joel McHale interpreta a Mark Evans, esposo de Sidney, mientras que Isabel May da vida a su hija Tatum Evans-Prescott. La inclusión de esta familia promete un enfoque más humano y emocional dentro de la narrativa.

El elenco se completa con Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons y Mark Consuelos, conformando un reparto multigeneracional que mezcla juventud y experiencia en el universo de Scream.

Polémicas, expectativas y una atmósfera que promete redefinir el terror moderno

La producción de Scream 7 no ha estado exenta de obstáculos. La cinta enfrentó retrasos por las huelgas del SAG-AFTRA y WGA, además de la salida de Melissa Barrera tras comentarios políticos, lo que derivó en la renuncia de Jenna Ortega y del director Christopher Landon.

A pesar de las controversias, la expectativa del público se mantiene alta. Los comentarios destacan una “vibra diferente” en el nuevo Ghostface, lo que podría significar un cambio refrescante para la saga.

El tráiler, con su atmósfera oscura, iluminación tenue y música inquietante, rescata la esencia del terror clásico de la franquicia, combinando nostalgia, tensión y nuevas narrativas que buscan conquistar tanto a los seguidores de siempre como a los nuevos fanáticos del género.