Dan de baja a 40 elementos de la policía de Quiroga, Michoacán

agosto 7, 2025

En un lapso de un año se logró depurar la policía municipal de Quiroga Michoacán y se dieron de baja alrededor de 40 elementos que no contaban con certificación, informó Alma Mireya González Sánchez, edil de dicha demarcación a 90grados.

“Fuimos depurando de uno en uno, yo creo que ahorita llevamos, pues fueron casi 40 los que tenían en la administración pasada… uno de los requisitos primordiales es que tengan el C3, el examen de confianza, y eso me parece que tiene que ser fundamental, porque tienen que estar capacitados y preparados, alguien que sea de confianza, que hoy nuestros policías nos den confianza y no nos den miedo”, apuntó la edil de extracción panista durante entrevista luego de realizar su primer informe de gobierno.

Indicó que continúan en el fortalecimiento del equipo para la corporación policial local y recordó que hasta el momento no firmaron el convenio de mando de coordinación en materia de seguridad con el estado, pero han logrado disminuir índices delictivos.

“Estamos justo en ese proceso de equipamiento, ya logramos equipar una parte, nos hace falta equipar otra. Estoy segura que en este año, antes de que concluya, tendremos dos unidades directamente del municipio, porque nosotros nos regimos de forma municipal, no tenemos todavía ningún otro convenio estatal y eso hace que nosotros con nuestros propios recursos los pocos que nos dejaron y los pocos que van llegando estemos administrando … queremos saber si logramos nosotros asumir la responsabilidad, que lo venimos haciendo y lo venimos haciendo bien y eso nos va ayudar para tener la confianza en nuestros policías”, señaló la alcaldesa González Sánchez quien destacó algunos de los principales ejes de su administración, entre ellos la recuperación de espacios públicos, reforestación y seguridad.