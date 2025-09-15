Congreso de Veracruz sigue analizando nombrar Concejo Ciudadano en Sayula de Alemán

septiembre 15, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local Urbano Bautista Martínez aseguró que la Comisión de Gobernación del Congreso de Veracruz, presidida por la morenista Dorheny García Cayetano, continúa analizando la posibilidad de designar un Concejo Ciudadano en el municipio de Sayula de Alemán, ante la renuncia del Cabildo desde el mes de abril.

Actualmente, el Ayuntamiento de Sayula de Alemán es administrado únicamente por la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, luego de que el Cabildo en pleno renunció tras múltiples conflictos con la presidenta municipal. El síndico y los regidores abandonaron sus cargos y solicitaron formalmente al Congreso la instalación de un Concejo que asuma las funciones de gobierno hasta el final del periodo constitucional, en diciembre.

Comisión de Gobernación sigue sin dictaminar

A pesar de que en su momento los legisladores Esteban Bautista, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Tanya Carola Viveros, expresidenta de la Mesa Directiva, afirmaron que el Congreso llamaría al Cabildo a retomar funciones, estos no regresaron al municipio y la Comisión de Gobernación aún no emite una resolución definitiva.

“Pues sigue estando la alcaldesa, está ella todavía en funciones, aún todavía no determina, sin los ediles, desde luego, porque presentaron su separación del cargo, su solicitud de separación. Pero la Comisión de Gobernación va a dictaminar, está revisando, está analizando. Es un proceso que se lleva por parte de la Comisión, en su momento nos va a presentar en el Pleno el dictamen para que pueda ser votado”, explicó Urbano Bautista, diputado del distrito de Acayucan, que incluye a Sayula de Alemán.

A tres meses de terminar la administración, persiste la incertidumbre

Cuestionado sobre si existe gobernabilidad en Sayula de Alemán, a solo tres meses de que concluya la administración municipal, Bautista se deslindó de responsabilidades directas y reiteró que es la Comisión de Gobernación la que debe pronunciarse.

“Pues sí, pero tenemos que esperar en lo que nos corresponde, nosotros tenemos que ser muy respetuosos del procedimiento legislativo, que tenemos que esperar que la Comisión de Gobernación haga lo pertinente, que sea la dictaminación”.

Reconoció que el hecho de que la alcaldesa gobierne sola representa un riesgo institucional, pero insistió en que poco se puede hacer mientras la Comisión no concluya su análisis.

“Desde luego ha habido casos que han sido denunciados por los ediles y que se tienen que tomar en consideración. Sin embargo, somos muy respetuosos de la Comisión de Gobernación que está analizando este tema. Habría que preguntarle a la Comisión (si hay ingobernabilidad en el municipio), tenemos que esperar a lo que nos digan”, concluyó.