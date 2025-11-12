Congreso de Veracruz pide a alcaldes prever el pago de aguinaldos y finiquitos

Congreso de Veracruz pide a alcaldes prever el pago de aguinaldos y finiquitos

noviembre 12, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz pidió a los alcaldes que dejarán sus funciones el próximo 31 de diciembre que tomen todas las previsiones económicas por el fin de año y por el cierre de su administración.

En un documento, que es público en el portal de internet del Congreso de Veracruz, la Secretaría de Fiscalización les pide a los alcaldes tener “previsiones económicas” y pagar los compromisos de cierre de año

Le recuerdan que es su obligación legal prever los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones laborales y administrativas de fin de año para el personal de base y de confianza.

“A fin de garantizar una transición ordenada de los Gobiernos Municipales y sin rezagos, la previsión de recursos debe estar considerada en los proyectos de Presupuesto y, a la vez, considerar, entre otros aspectos:

“Los compromisos derivados de relaciones laborales con trabajadores de confianza, incluyendo indemnizaciones, finiquitos y demás obligaciones normativas.

“El cumplimiento de esta disposición contribuye a fortalecer la responsabilidad hacendaria, la transparencia en el uso de los recursos públicos y el respeto a los derechos laborales”, dice el documento oficial que se difundió en el portal del Congreso.