Congreso de Veracruz intervendrá en caso Sayula de Alemán

Xalapa, Ver.- Luego de que se dio a conocer la renuncia del Cabildo de Sayula de Alemán, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Estaban Bautista Hernández confirmó que van a mandar a llamar a todos los integrantes del Ayuntamiento.

Este jueves se informó que los ciudadanos: Juan Manuel Symor, regidor cuarto propietario; Tomás Cruz Ambrosio, regidor cuarto suplente; Abimael Merino de los Santos, regidor segundo propietario; Ariana Acevedo Morales, regidora segunda suplente; Zoila García Wandestrand, regidora tercera propietaria; Gloria García Zetina, regidora tercera suplente; Bartolo Grajales Lagunes, síndico propietario, y René Alarcón Ferreira, síndico suplente, presentaron su renuncia al Congreso, por lo que pidieron se nombrara un concejo ciudadano.

El coordinador de la fracción de Morena en el Congreso, dijo que

para evitar que se genere un conflicto político y social, y que tampoco haya afectaciones a la población de Sayula de Alemán, el Congreso del Estado instalará una mesa de diálogo con las partes en conflicto.

“Vamos a analizar que procede, por tratarse de que está en puerta las campañas y el tema electoral, vamos a instalar una mesa de diálogo con ellos”, expresó.

Tras la renuncia de los ediles, que acusan de malos manejos a la presidenta municipal, Lorena Sánchez se quedó sin Comuna, por lo que procede la declaratoria de desaparición de poderes.

Destacó que le Congreso del Estado apoyará en el diálogo, pues no se quiere que escale el conflicto político a jaloneos o tomas de un palacio municipal, mucho menos durante un proceso electoral, no obstante, si los ediles se mantienen en renunciar se respetará.

No descarto que se pueda hacer una auditoría especial al municipio para revisar las denuncias que se han presentado contra de la alcaldesa morenista.

En otro tema, Bautista Hernández responsabilizó al alcalde de Tatahuicapan, Eusebio González, de la agresión a una mujer indígena por parte de la propia familia del munícipe.

Si bien, reconoció que dicho alcalde forma parte del movimiento de la Cuarta Transformación, igualmente resaltó que se perdió y se desconectó, generando la agresión hacia una mujer indígena.

“Fue el alcalde el que propició todo. Ante los medios lo he dicho antes, aunque seamos del mismo movimiento hay muchas que no las podemos tapar. Yo he dicho que algunos funcionarios del gobierno pasado nunca debieron estar, y hoy también lo digo, hay compañeros que no están preparados para ser funcionarios públicos para recibir una responsabilidad como tal, se pierden, se desconectan y eso pasó en Tatahuicapan”, expresó.

Esteban Bautista precisó que ya hay denuncias por parte de la mujer agredida, e indicó que la Fiscalía Regional ya emitió una orden de la Policía Ministerial para brindarle protección a la víctima.