Congreso de CDMX llama a promover la marca “Hecho en México” ante desafíos comerciales

febrero 26, 2025

El Congreso de la Ciudad de México exhortó al gobierno local y a las alcaldías a promover la certificación “Hecho en México” y “Made in Mexico”, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de febrero de 2025. Esta iniciativa forma parte del Plan México, estrategia federal para fortalecer la economía nacional y el posicionamiento de productos mexicanos en el mercado interno e internacional.

De acuerdo con el documento legislativo, la certificación busca fortalecer la competitividad de los productos mexicanos, destacándolos dentro de los mercados globales y fomentando su reconocimiento en el extranjero.

Respaldo desde el Congreso ante amenazas comerciales

El legislador Paulo Emilio García González (MORENA) destacó la relevancia de esta estrategia en el contexto de posibles aranceles impuestos por Estados Unidos. Recordó que el 13 de enero de 2025, el gobierno federal presentó una serie de medidas para reforzar el comercio exterior, entre las que destaca el relanzamiento de la marca “Hecho en México”.

Asimismo, subrayó que el Plan México tiene como objetivo que en los próximos 10 años México se consolide como una potencia mundial a través de inversión pública y privada, la adopción de nuevas tecnologías y la generación de 1.5 millones de empleos.

Ante la incertidumbre generada por las tensiones comerciales con Estados Unidos, el legislador llamó a la calma y reiteró que México es un país líder exportador de productos de alta calidad. “Queremos manifestar nuestro absoluto respaldo a esta estrategia”, declaró, criticando a quienes se oponen a la iniciativa.

Posturas en contra: cuestionamientos sobre el uso de la marca

No todos los legisladores coincidieron en el apoyo a la certificación. La diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) advirtió que la marca no debe usarse con fines propagandísticos, pues su propósito original –impulsado en 1970 y con logotipo oficial desde 1978– fue meramente económico y no político. Insistió en que los recursos públicos deben emplearse con imparcialidad.

Por su parte, el diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero (PAN) reconoció que la iniciativa tiene puntos positivos, pero consideró que carece de incentivos fiscales para las empresas. Señaló que la propuesta no resuelve la problemática de los aranceles que podrían ser impuestos por Estados Unidos y sugirió una estrategia alternativa centrada en acciones desde la Ciudad de México y el impulso de la marca Capital.

Llamados a la unidad y defensa de la soberanía nacional

Desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el legislador Juan Estuardo Rubio Gualito exhortó a sus compañeros a defender la soberanía nacional y evitar cualquier tipo de injerencia extranjera. Subrayó la importancia de que las y los legisladores trabajen en conjunto con el pueblo mexicano para fortalecer la economía nacional.

En el debate también participó la congresista Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA), quien respaldó la propuesta y enfatizó la importancia de fortalecer la industria nacional a través de este tipo de certificaciones.

¿Qué sigue para la marca “Hecho en México”?

El llamado del Congreso de la Ciudad de México busca impulsar una mayor difusión de la certificación “Hecho en México”, promoviendo su uso entre productores y comerciantes. Sin embargo, persisten las diferencias en torno a su aplicación, especialmente en lo que respecta a su impacto real frente a los desafíos comerciales internacionales y su posible uso político.

El debate continúa abierto, mientras el país enfrenta un panorama incierto en materia comercial con Estados Unidos y busca fortalecer su presencia en los mercados globales.