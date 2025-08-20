Confirman detención de 13 por ejecución de colaboradores de Jefa de Gobierno de la CDMX

agosto 20, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras más de un mes de 11 cateos en al menos 4 puntos del Valle de México, suman ya 13 personas detenidas por su participación en la ejecución de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Así lo informaron en conferencia de medios conjunta ofrecida esta tarde tanto la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde; el de seguridad de la CDMX (SSPC), Pablo Vázquez Camacho, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, (SSPC), Omar García Harfuch; quienes detallaron que la investigación que derivó en estas detenciones también se basó en el análisis de los videos obtenidos antes, durante y después de los hechos.

“Fueron detenidas 13 personas relacionadas con el lamentable homicidio de dos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias al uso de las herramientas tecnológicas, de seguimiento de las cámaras de video vigilancia de la ciudad y labores de gabinete y campo se identificó a personas directamente relacionadas con los hechos”.

Sin embargo, detallaron en voz de Alcalde Luján, que aún resta encontrar a los autores materiales, de las dos ejecuciones.

“La participación de al menos seis personas en la ejecución material y los seguimientos al automóvil que manejaba Ximena el día 20 de mayo. Asimismo, se identificó la intervención de otras personas en actividades como recarga de los celulares, obtención y ocultamiento del equipo y en general la operación logística”. Abundó.

También se indick que la persona que disparó directamente contra ambos funcionarios tampoco ha sido detenida.

Los 13 detenidos, habrían sido quienes apoyaron al menos a los dos sicarios para huir del lugar del crimen protegiéndolos con varios automóviles, entre ellos al en sí dos campeonas y tres autos compactos.

Sin dar mayores detalles, indicaron que las detenciones de los 13 cómplices se dieron en las alcaldías Xochimilco, Gustavo A Madero, así como en el municipio de Coacalco y Otumba, estado de México.

Para finalizar, los funcionarios se negaron por ahora a revelar si esta doble ejecución tuvo que ver con algún grupo criminal de los que operan en al capital del país, ni el móvil que motivó el ataque.