Confirman a Nelson Kanzela para el elenco del Carnaval de Veracruz 2026

noviembre 24, 2025

Veracruz, Ver., 24 de noviembre de 2025.- Al inaugurarse el mural de Nelson Kanzela en el Callejón Toña la Negra, del histórico Barrio de La Huaca, la alcaldesa electa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, reveló que el artista veracruzano será una de las estrellas que animarán el Carnaval de Veracruz 2026.

Los preparativos de la fiesta de todos continúan, con la integración de artistas de gran arraigo que fortalecerán una edición pensada en volver a las raíces, celebrando la tradición, el ambiente familiar y la esencia que hace única a esta celebración.