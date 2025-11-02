Condena Sheinbaum asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

noviembre 2, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y dijo que convocó al gabinete de seguridad para dar seguimiento a las investigaciones. Además aseguró que el edil contaba con seguridad del mecanismo nacional al momento de su homicidio.

En un largo mensaje en redes sociales, Sheinbaum dijo que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch mantiene comunicación directa con el fiscal de Michoacán, y agregó que el gabinete de seguridad va a dar una conferencia para informar sobre los avances de las indagatorias.