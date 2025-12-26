Con Plan Tajín se atiende a afectados por lluvias en Los Tuxtlas: Rocío Nahle

diciembre 26, 2025

Redacción/Xalapa. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó sobre las lluvias registradas en la zona de Los Tuxtlas, donde la comunidad de La Palma resultó la más afectada. Ante esta situación, anunció la

activación del Plan Tajín, para atender a las familias damnificadas y evitar mayores daños por las inclemencias del clima.

En otro tema, Nahle García se refirió al caso del periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, detenido el pasado 24 de diciembre en Coatzacoalcos por elementos de la Policía Ministerial y

la Secretaría de la Defensa Nacional. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo acusa de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Ante la polémica del caso, la gobernadora subrayó con firmeza que “ante la ley, todos somos iguales”, reiterando su respeto a las instituciones judiciales.



