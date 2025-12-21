Rocío Nahle supervisa avances en obras carreteras del Papaloapan y Los Tuxtlas

diciembre 21, 2025

>Agiliza trabajos de pavimentación para garantizar una conectividad digna.

Santiago Tuxtla, Ver., domingo 21 de diciembre de 2025.- Desde temprana hora, la gobernadora Rocío Nahle García encabezó una jornada de supervisión de obras carreteras en municipios de la Cuenca del Papaloapan y Los Tuxtlas.

Verificó el avance de los trabajos de pavimentación y rehabilitación de diversos tramos carreteros estratégicos, fundamentales para fortalecer el desarrollo económico y mejorar la movilidad de la población.

En el tramo Santiago Tuxtla–Isla, la Mandataria subrayó la relevancia de esta obra, “esta carretera es de las más importantes para mí, porque fue la primera que comprometí. Ya se avanzó en la conformación de la base para proceder al asfaltado, pero vamos a acelerar el ritmo; estamos trabajando para responderle a la gente”.

Durante el recorrido, que también incluyó el tramo carretero Tierra Blanca–Sayula de Alemán, instruyó a las empresas constructoras a redoblar esfuerzos y respetar cabalmente los plazos establecidos. “Las obras deben avanzar a toda marcha para cumplir con los contratos”.

Fiel a su estilo de gestión cercana, durante su paso por el municipio de Tierra Blanca, la jefa del Ejecutivo realizó una breve parada para convivir con las y los habitantes y apreciar la gastronomía local, destacando que el fortalecimiento del sector servicios y el turismo gastronómico van de la mano con la modernización de la infraestructura vial que impulsa su gobierno.