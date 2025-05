Como “electoral”, vaticina Sheinbaum origen de nuevo cierre de frontera a ganado mexicano

mayo 12, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a la medida tomada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que decidió suspender de manera unilateral por 15 días la exportación de ganado mexicano debido a la aparición de casos de gusano barrenador en ejemplares bovinos.

Sheinbaum destacó que, desde el momento en que se recibió la alerta sobre la presencia del gusano barrenador, el gobierno de México ha tomado medidas inmediatas y continuas para abordar la situación, y subrayó que se ha trabajado de manera conjunta con las autoridades para erradicar la plaga.

La presidenta insistió en que la medida tomada por Estados Unidos es injusta

“No estamos de acuerdo con esta medida. (…) Y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación. Pero, ni hay subordinación, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo de en particular la secretaría de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, acaba de estar el secretario de Agricultura con ella. Entonces, a México se le respeta”, advirtió.

Recordó que “desde el primer momento, hemos estado trabajando en todos los sentidos. El secretario Berdegué ha informado sobre todas las acciones realizadas para evitar y erradicar el gusano barrenador, que normalmente proviene de la frontera sur. El secretario está dispuesto a venir a la mañanera para informar detalladamente sobre las medidas tomadas”.

y reiteró que México no es «piñata de nadie». Explicó que, si bien existe colaboración y coordinación con el gobierno estadounidense, no habrá subordinación, y se espera que esta situación se resuelva rápidamente.

Sheinbaum confió en que no se producirán pérdidas importantes para los productores mexicanos y que, una vez cumplidos los 15 días, se podrá reanudar la exportación de ganado.

C