“Como anillo al dedo”, retraso en las auditorías de la ASF a municipios inundados: especialista

octubre 21, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Rubén Ricaño, director del Centro Municipalista para el Desarrollo (CMD), afirmó que la decisión de retrasar las auditorías a los municipios afectados por las lluvias —como lo anunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF)— “les cayó como anillo al dedo” a varios alcaldes y auditores

El pasado 17 de octubre, la ASF informó que, como parte de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2024, se pospondrían las auditorías, la entrega de pliegos de observaciones y los periodos de solventación en los ayuntamientos que resultaron afectados por las lluvias del 10 de octubre en los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro.

Para este ejercicio, la ASF tenía programadas auditorías integrales al gasto federalizado, incluidas las participaciones federales en municipios, así como revisiones a los servicios de asistencia social integral en Poza Rica, Tuxpan, Pánuco, Ixhuatlán de Madero, Chicontepec y Cazones de Herrera, entre otros.

Tras las inundaciones en la zona norte de Veracruz, circuló un video del año pasado en el que el alcalde de Poza Rica, Fernando Remes Ojeda, reconoció que no se realizó la obra de un borde sobre el río Cazones.

Ricaño consideró que, para algunos alcaldes, las lluvias servirán para justificar la mala calidad de las obras o incluso la falta de ejecución.

“Esto es muy socorrido, porque la ASF ya tiene la lista de municipios que van a ser auditados, pero lo que no está diciendo la Auditoría es que se van a sustituir por otros”, explicó.

Detalló que las auditorías o revisiones al gasto municipal corresponden solo a una muestra reducida del total de municipios. Por ello, lo recomendable —dijo— hubiera sido reemplazar a los municipios afectados por otros que no sufrieron daños, para no frenar el proceso de fiscalización.

“Para los alcaldes que andan mal en sus cuentas públicas, ya sea por falta de gestión o por haber cometido algún acto indebido, claro que esto les cae como anillo al dedo. Es una forma de retrasar o de hacer un borrón y cuenta nueva”, apuntó.

Finalmente, el especialista criticó que la ASF no refuerce su labor mediante coordinaciones con otros entes fiscalizadores.

“Es muy reducida la acción de la ASF. La podría ampliar con otras coordinaciones, pero también para ellos resulta cómodo que los municipios que se iban a auditar no lo sean. Esto les está cayendo como anillo al dedo, porque así dejan de hacer su trabajo”, concluyó.