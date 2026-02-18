Gobernadora acusa a la ASF de no revisar a profundidad solventaciones de cuenta pública 2024 

febrero 18, 2026

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su último informe sumara 712 millones de pesos adicionales observados a los mil 896 millones en la cuenta pública 2024, la gobernadora Rocío Nahle García criticó que esté organismo no revisara a profundidad la documentación presentada para solventar estas observaciones.

Se trata de observaciones hechas a la cuenta pública del 2024, el último año de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, lo que pone a Veracruz como el estado con un mayor monto observado a nivel nacional.

Rocío Nahle informó que desde el mes de agosto hasta diciembre del año pasado se acudió a la Auditoría Superior para atender la solventación de las observaciones, sin embargo, esta dependencia no hizo la revisión de la documentación.

“Se estuvo acudiendo a la Auditoría Superior de la Federación desde agosto hasta diciembre de 2025 para solventar temas del 2024. A finales de diciembre el enlace que tenemos me hace una observación, me dijo ‘estoy preocupado porque la Auditoría Superior de la Federación no ha revisado todos los documentos; hablé con el auditor superior de la federación y le dije que tenemos buena calificación bancaria y me interesa que revisen a fondo los documentos que está solventando el ex gobernador Cuitláhuac García”.

Aunque había un compromiso de revisar la documentación, fue en el mes de enero cuando se emitieron nuevas observaciones, lo que le hace sospechar que no hubo una revisión a fondo.

“Veracruz aparece como el estado con mayor observación en todo el país, pero se estuvo trabajando, se estuvieron entregando solventaciones que la ASF no alcanzó a revisar del todo. Los documentos están ahí, las solventaciones están ahí y espero que estén revisando”.

Indicó que habló con el director de la ASF, con el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados federal, Javier Herrera Borunda, toda vez que se busca que Veracruz salga de este tema, dejando a un lado si se trata de la administración anterior.

“Viene una segunda revisión, y les pedí que revisaran todos los documentos, no los revisó todos, los enlaces están en la Auditoría, vamos a seguir trabajando para que subsanen y lo está haciendo personal del ex gobernador y yo tengo que coadyuvar”, finalizó.