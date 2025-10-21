ASF reprogramó auditorías de la Cuenta Pública 2024 a municipios inundados

octubre 21, 2025

Isabel Ortega/Xalapa. A petición del Congreso de la Unión, de la comisión de Vigilancia de la Cámara de diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que reprogramará la entrega de los resultados de las auditorías en los municipios inundados en el norte del Estado.

La solicitud la formuló la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Javier Herrera Borunda.

Para el ejercicio la ASF programó: Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado, Incluidas las Participaciones Federales, en Municipios y de Servicios de Asistencia Social Integral en algunos municipios de Veracruz entre ellos Poza Rica, Tuxpan, Pánuco, Ixhuatlán de Madero, Chicontepec y Cazones de Herrera, entre otros.

Por lo anterior, se planteó en los casos que así lo ameriten, debido a los recientes fenómenos meteorológicos registrados en diversas entidades del país, las auditorías, la entrega del pleito de observaciones y la solventación se modificará.

“La medida busca atender las condiciones de emergencia y vulnerabilidad que enfrentan autoridades locales y población en estados como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, entre otros”, dice un comunicado oficial.

De acuerdo con la ASF, la reprogramación se realizará en coordinación con las instancias locales, evaluando los tiempos y condiciones que permitan el adecuado desarrollo de las auditorías incluidas en el Programa Anual de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de febrero.

Con estas acciones, la Auditoría Superior de la Federación reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la solidaridad nacional, manteniendo la continuidad de sus labores con responsabilidad social y empatía ante las circunstancias extraordinarias que enfrenta el país.