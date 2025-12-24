Anuncia Ricardo Monreal que el próximo año lanzarán convocatoria para ASF y funcionarios electorales

diciembre 24, 2025

En 2026, la Cámara de Diputados tendrá que lanzar la convocatoria para renovar o ratificar al Auditor Superior de la Federación (ASF) y también a los funcionarios electorales consejeros, que concluyen su periodo de responsabilidad al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), resaltó Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores morenistas.

“Por eso yo creo que es el momento de cerrar el año pensando en que nos irá mejor. Estoy seguro que vamos a superar todos los obstáculos y que, con unidad, vamos a lograr que México crezca y se desarrolle, que México siga logrando incorporar mayores números a la clase media, eliminando la desigualdad y generando más justicia para los mexicanos”, dijo Monreal Ávila en redes sociales.

Sin embargo, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, presentó una denuncia ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados contra el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por anomalías en su gestión.

En su cuenta de X, la consejera ciudadana dijo: “He presentado una denuncia ante la UEC, en mi calidad de presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, en contra del titular de la ASF por el incumplimiento de sus obligaciones legales”.

En contraste, el diputado morenista anunció que van por avalar siete reformas a partir del próximo 1 de febrero.

Además, tres que no están en la agenda que son: la reforma electoral, la revocación de mandato y fuero constitucional.

“También tendremos la revisión y, en su caso, la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio, y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado superar con prudencia, con sensatez, con inteligencia, todos los grandes obstáculos que a su administración se le han presentado. Es una gran presidenta y es una mujer que ha dado el ejemplo en su carácter y en su firmeza”, subrayó.