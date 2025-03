Comisión de Búsqueda a la espera de investigaciones de la FGE en cueva de Acultzingo

marzo 21, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal de Búsqueda no ha intervenido en el caso de la localización de cuando menos 5 cuerpos al interior de una cueva ubicada en un cerro en el municipio de Acultzingo, en la Sierra de Zongolica, derivado que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo pruebas periciales.

Así lo señaló la encargada de despacho de la Comisión, Lutgarda Madrigal Valdés, destacó que además de pruebas periciales, de geolocalización que indican que está en proceso de revisión, pero no tienen confirmación de que pudiera haber más cuerpos.

“Nosotros como Comisión de Búsqueda no hemos ido a esa zona, no hemos entrado, hemos abarcado en otras, en la búsqueda se mete primero un, ya después sabemos si da positivo, pero en este momento no hemos intervenido ahí”.

Recordó que como Comisión de Búsqueda se intervienen lugares que son indicados por la Fiscalía General del Estado, o que señalan los integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas que obtienen, en algunas ocasiones por llamadas anónimas.

Cuestionada sobre en cuánto tiempo podrían entrar a la zona de Atitlán, donde se localizó esta cueva con restos de cinco personas sin vida el pasado 14 de marzo, dijo que la Fiscalía hace actos de investigación para detectar puntos y posteriormente la comisión.

Hay que señalar que se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de una cueva en el municipio de Acultzingo, con 5 cuerpos en estado de descomposición hace una semana.

Los integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas en la zona centro no descartan que este cerro, ubicado en la sierra de Zongolica, haya sido un punto en donde integrantes de la delincuencia organizada utilizaron para arrojar cuerpos de sus víctimas.

CASO TEUCHITLÁN

La encargada de despacho de la Comisión de Búsqueda señaló que hasta el momento ninguno de los colectivos de familiares de personas desaparecidas que hay en la entidad se ha trasladado al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

“Ni tenemos algún indicio que haya algo”, rechazó que hayan recibido información que de que entre los objetos localizados al interior de dicho rancho, haya pertenencias de al menos 6 veracruzanos.

“No hemos recibido esa información, yo creo que apenas se está haciendo, la Fiscalía actos de investigación, pruebas periciales y ya sabremos si hay o no”.

Finalmente reconoció que se han recibido peticiones de colectivos para traslado a Jalisco, por lo que se harán llegar a la Comisión de Búsqueda de aquel estado para que en cuanto autorice se vaya, con acompañamiento de la local.