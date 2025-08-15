Productores de caña denuncian competencia desleal por entrada de azúcar de Guatemala a bajo precio

agosto 15, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Productores de caña de azúcar de Veracruz denuncian una competencia desleal, ante la entrada de azúcar proveniente de otros países como Guatemala, informó la diputada local Ana Rosa Valdez Salazar.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Congreso local indicó que esta situación ha lesionado la económica de azucareros de Veracruz y de Chiapas, derivado del precio bajo que ofrece azúcar extranjera.

«La gran preocupación del sector cañero es la competencia desleal, porque está entrando azúcar de otros países a nuestro estado, lo que ha perjudicado a los estados de Chiapas y Veracruz».

En ese sentido, dijo que ha se tiene acercamiento de las autoridades federales y estatales con los productores de caña, quienes han manifestado esta situación de competencia desleal.

“Están tocando puertas, tanto de diputados locales como federales para que haya este mensaje, que limiten esta competencia desleal, que ya no entre azúcar de otro lado y que protejamos a nuestros productores».

Ana Rosa Valdez explicó que la queja es de productores, principalmente, del sur, Tres Valles, Cosamaloapan, Alto Lucero, Tierra Blanca, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Soledad de Doblado y otras.