Clima en Veracruz: prevén chubascos, calor intenso y rachas de viento

marzo 7, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este 7 de marzo de 2026 se prevén intervalos de chubascos en el estado de Veracruz, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas, debido a la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad del Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico, el ambiente será fresco a templado durante la mañana, con condiciones frías en zonas serranas, mientras que por la tarde se espera ambiente caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas entre 35 y 40 grados Celsius.

El SMN también prevé viento del sur y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h, especialmente en zonas costeras. Estas condiciones forman parte del fenómeno conocido como “surada”, común en la región del Golfo de México.

Asimismo, se pronostica visibilidad reducida por bruma y humo en zonas costeras de Veracruz, lo que podría afectar algunas áreas durante el día. En regiones montañosas también podrían presentarse bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana.

Las autoridades meteorológicas advierten que los chubascos podrían provocar encharcamientos en zonas urbanas, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima.

En las últimas 24 horas, Xalapa registró 18 milímetros de lluvia, siendo uno de los acumulados más importantes reportados a nivel nacional.